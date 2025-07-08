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Шанс на спасение сотен тысяч жизней. Впервые одобрили лекарства для младенцев против малярии

Вторник 08 июля 2025 15:45
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Шанс на спасение сотен тысяч жизней. Впервые одобрили лекарства для младенцев против малярии В мире впервые одобрили препарат для младенцев от малярии (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Впервые в мире одобрили специальный препарат от малярии для младенцев и очень маленьких детей. До этого медикаментозное лечение самых маленьких осуществлялось средствами, предназначенными для старших детей, что несло угрозу передозировки и побочных эффектов.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на публикацию ВВС.

Что известно о новом препарате

Новое лекарство, известное как Coartem Baby или Riamet Baby, разработала швейцарская компания Novartis в сотрудничестве с некоммерческой организацией Medicines for Malaria Venture (MMV).

Их уже одобрили швейцарские власти, и ожидается, что в ближайшие недели препарат начнут использовать в африканских странах - именно там, где смертность от малярии самая высокая.

Малярия ежегодно убивает сотни тысяч

По данным за 2023 год, на малярию приходилось примерно 597 тысяч смертей. Почти все они произошли в Африке, а три четверти жертв - это дети до пяти лет.

Несмотря на наличие лечения, младенцы весом менее 4,5 кг оставались в зоне риска, ведь лекарств именно для них не было. Врачи вынуждены были применять дозы, предназначенные для старших детей, хотя печень младенцев еще не способна полностью переработать такие препараты. В медицинском сообществе это называют "пробелом в лечении".

Прорыв в детской фармакологии

Гендиректор Novartis Вас Нарасимхан заявил, что новый препарат - результат тридцатилетней борьбы с малярией.

"Мы гордимся, что создали первое клинически доказанное лекарство против малярии для новорожденных и маленьких детей. Теперь даже самые маленькие смогут получить надлежащую помощь", - подчеркнул он.

Компания планирует распространять препарат преимущественно на некоммерческой основе, а среди первых, кто его получит, будут восемь африканских стран, участвовавших в испытаниях.

Что говорят эксперты

Руководитель MMV Мартин Фитчет назвал одобрение Coartem Baby "важным шагом к уменьшению количества смертей от малярии", ведь новый препарат позволяет лечить пациентов, которых раньше фактически оставляли без внимания.

"Малярия остается одной из самых смертоносных болезней в мире. Одобрение этих лекарств - это прорыв, который позволит спасать младенцев, особенно тех, кто имеет ослабленный иммунитет из-за врожденных болезней, в частности серповидноклеточной анемии", - заявил доцент Университета Гертфордшира Марвелл Браун.

Шанс на жизнь

Новый препарат - это не только медицинское решение, но и надежда для сотен тысяч семей, которые ежегодно сталкиваются с малярией. И хотя болезнь еще не преодолена, этот шаг - важная веха на пути к будущему без смертей среди самых уязвимых - новорожденных.

Ранее мы писали о том, что Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат для профилактики ВИЧ. По данным разработчиков, инъекцию можно будет делать дважды в год.

Читайте также о том, что в Великобритании планируют ввести плановую программу вакцинации против гонореи. Она станет "первой в мире".

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