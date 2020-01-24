У Шанхаї вилікували першого пацієнта з коронавірусом

В Шанхаї лікарі вилікували першого пацієнта, якому раніше був поставлений діагноз пневмонія, викликана новим різновидом коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформагенцію Sina.

Як повідомили в Національній комісії охорони здоров'я Китаю, медикам вдалося вилікувати 56-річну жінку. Вона деякий час проживала в Ухані, де було зафіксовано спалах коронавіруса.

Наголошується, що 10 січня жінка відчула нездужання, що супроводжувалося підвищеною температурою тіла, а 12 січня вона повернулася в Шанхай і ввечері 15 січня її госпіталізували.

Лікування пацієнтки здійснювалося у міській лікарні. Її самопочуття поступово поліпшувався. Після того, як температура тіла жінки протягом шести днів трималася в межах норми, лікарі провели кілька тестів на наявність коронавіруса.

Обидва тести показали негативний результат. Лікарі прийшли до висновку, що запалення було повністю усунуто і пацієнтку виписали додому.

Нагадаємо, 23 січня був зафіксований перший випадок смерті від коронавіруса за межами епіцентру вірусу. Однак невідомо де саме помер хворий.

Крім того, згідно зі звітом Державного комітету з питань гігієни і охорони здоров'я Китаю повідомляється, що жертвами коронавіруса стали люди у віці від 48 до 89 років. При цьому наголошується, що більшість з них мали хронічні захворювання.