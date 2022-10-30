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Шахты ДТЭК работают на максимум для обеспечения стабильной работы ТЭС зимой

Фото: Шахты ДТЭК работают на максимум для обеспечения стабильной работы ТЭС зимой (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Шахтеры "ДТЭК Энерго" делают все возможное, чтобы добыть как можно больше необходимого угля для прохождения тяжелейшего отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева в Facebook.

"Наши шахтеры всегда концентрируются на решении проблем и преодолении препятствий и не жалуются на неблагоприятные обстоятельства. Они делают все зависящее, чтобы обеспечить страну необходимым топливом в преддверии зимы. Именно сейчас добыча ведется с 20 рядов одновременно", - сообщил Салеев.

По его словам, компания думает не только об этом отопительном сезоне, но и планирует следующие годы. Так, в "ДТЭК Энерго" смогли продолжить работу одной шахты, которую планировали закрывать, и даст Украине больше угля.

"Этот рудник несколько месяцев назад получил вторую жизнь. Из-за сложных горно-геологических условий он должен был завершать работу в ближайшие годы. Но стране нужен уголь, чтобы удержать энергосистему и противостоять агрессору. Поэтому мы нашли технологические решения, которые позволили продлить работу этой шахты еще по крайней мере на пять-шесть лет. А это, по меньшей мере, плюс 5 млн тонн угля для украинской энергетики", - подчеркнул Салеев.

Напомним, кроме обеспечения топливом собственных ТЭС "ДТЭК Энерго" также отгрузил государственным теплоэлектростанциям около 100 тысяч тонн угля.

Как заявили в компании, дополнительные объемы топлива помогут государственной генерации надежнее подготовиться к началу и прохождению отопительного сезона.

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ТЭСДТЭК