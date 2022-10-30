Шахты ДТЭК работают на максимум для обеспечения стабильной работы ТЭС зимой
Шахтеры "ДТЭК Энерго" делают все возможное, чтобы добыть как можно больше необходимого угля для прохождения тяжелейшего отопительного сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева в Facebook.
"Наши шахтеры всегда концентрируются на решении проблем и преодолении препятствий и не жалуются на неблагоприятные обстоятельства. Они делают все зависящее, чтобы обеспечить страну необходимым топливом в преддверии зимы. Именно сейчас добыча ведется с 20 рядов одновременно", - сообщил Салеев.
По его словам, компания думает не только об этом отопительном сезоне, но и планирует следующие годы. Так, в "ДТЭК Энерго" смогли продолжить работу одной шахты, которую планировали закрывать, и даст Украине больше угля.
"Этот рудник несколько месяцев назад получил вторую жизнь. Из-за сложных горно-геологических условий он должен был завершать работу в ближайшие годы. Но стране нужен уголь, чтобы удержать энергосистему и противостоять агрессору. Поэтому мы нашли технологические решения, которые позволили продлить работу этой шахты еще по крайней мере на пять-шесть лет. А это, по меньшей мере, плюс 5 млн тонн угля для украинской энергетики", - подчеркнул Салеев.
Напомним, кроме обеспечения топливом собственных ТЭС "ДТЭК Энерго" также отгрузил государственным теплоэлектростанциям около 100 тысяч тонн угля.
Как заявили в компании, дополнительные объемы топлива помогут государственной генерации надежнее подготовиться к началу и прохождению отопительного сезона.
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