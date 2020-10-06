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"Шахтар" отримав результати повторного тестування на коронавірус

Автор: Вера Олейник

Команда залишається на самоізоляції

Футболісти (за винятком Андрія Пятова й Тараса Степаненка), тренерський штаб і персонал першої команди "Шахтаря" отримали результати повторного тесту на коронавірус. Всі вони негативні.

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Про це повідомляється на сайті донецького клубу.

У четвер, 8 жовтня, команді належить пройти ще одне тестування, а до того моменту всі "гірники" будуть продовжувати перебувати на самоізоляції. Розташування клубу покинули лише Давид Хочолава і Манор Соломон, які вирушили в національні збірні Грузії та Ізраїлю відповідно.

Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня позитивні тести на коронавірус отримали Андрій Пятов, Тарас Степаненко та ще двоє співробітників клубу.

У зв'язку з виявленими зараженнями в розташування національної команди України не вирушили Микола Матвієнко, Віктор Коваленко, Марлос і Жуніор Мораес.

Підопічні Андрія Шевченка 7 жовтня проведуть товариський матч з Францією, який стане підготовчим до поєдинків Ліги націй. 10 збірна України прийме Німеччину на НСК "Олімпійський", а через три дні - Іспанію.

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