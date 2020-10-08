ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У "Шахтарі" дев'ять футболістів захворіли коронавірусом

Автор: Роман Тверденко

Дев'ять футболістів "Шахтаря" заразилися коронавірусом. Результати тестів на COVID-19 виявилися позитивними.

Популярні новини

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Гравці, а також ще дев'ятеро співробітників "Шахтаря" відправляться на 10-денну самоізоляцію. Це означає, що ряд футболістів не зіграють у матчі 6-го туру чемпіонату України проти ФК "Львів" 17 жовтня.

У той же час, півзахисники Марлос і Віктор Коваленко, які отримали негативні результати тестів, вирушать до збірної України на матчі Ліги націй проти Німеччини та Іспанії. Інші гравці, які не захворіли коронавірусом, повернуться до тренувань 9 жовтня після кількох днів самоізоляції.

Нагадаємо, після матчу з "Десною" стало відомо про позитивні тести у воротаря Андрія П'ятова і півзахисника Тараса Степаненка. Через це до збірної України не вирушили гравці "Шахтаря".

Пізніше позитивні тести на COVID-19 здали воротарі національної команди Андрій Лунін і Юрій Паньків.

Через випадки зараження коронавірусом і самоізоляцію збірна України вчора зіграла проти Франції експериментальним складом і програла з рахунком 1:7. Це найбільша поразка синьо-жовтих в історії.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ШахтарЗбірна України