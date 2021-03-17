"Шахтар" скоротив кількість квитків на матч з "Ромою" в Києві через COVID

Донецький "Шахтар" скоротив продаж квитків до 20% від місткості стадіону на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти італійської "Роми". Поєдинок відбудеться у четвер, 18 березня, на НСК "Олімпійський" в Києві.

Таким чином, на матч зможуть прийти максимум близько 14 тисяч уболівальників. У лютому Міністерство охорони здоров'я дозволило заповнювати стадіон до 30% від місткості - 22 тисячі вболівальників. "Враховуючи погіршення епідеміологічної ситуації в Києві зокрема і в Україні в цілому, ми вирішили обмежити кількість квитків на матч 20% місткості стадіону. Здоров'я - найбільша цінність", - відзначили в клубі.