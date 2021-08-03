"Шахтар" матчем проти "Генка" стартує в кваліфікації ЛЧ: букмекери назвали фаворита

Сьогодні, 3 серпня, донецький "Шахтар" стартує в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. "Гірники" зіграють у Бельгії проти місцевого "Генка".

"Шахтар "до поєдинку підходить в досить хорошій формі - дві перемоги в українській Прем'єр-лізі на старті сезону проти" Інгульця "(2:1) і" Львова " (3:0) і вельми впевнена гра. А ось бельгійський клуб почав сезон не дуже вдало-програш за суперкубок "Брюгге" (2:3), а потім нічия з "Льєжем" (1:1) і поразка від "Остенде" (3:4) у внутрішній першості.

Але попри таку форму, букмекери вважають цей матч відносно рівним. На перемогу "Шахтаря" дають коефіцієнт 2.38, на "Генк" - 2.98, на те, що матч завершитися внічию - 3.55. Матч відбудеться о 21: 00 за Києвом у бельгійському Генку. Пряма трансляція поєдинку - на телеканалі"Футбол 1".

Також Букмекери визначили фаворитів і інших шести матчів кваліфікації ЛЧ сьогоднішнього дня:

"Мальме "(Швеція) - "Рейнджер" (Шотландія), початок о 20:00: П1 - 3.15, Н - 3.35, П2 - 2.28

"Спарта "(Чехія) - "Монако" (Франція), початок о 20:00: П1 - 4.25, Н - 3.70, П2 - 1.82

"Клуж "(Румунія) - "Янг Бойз" (Швейцарія), початок о 21:00: П1 - 3.40, Н - 3.20, П2 - 2.22

ПСВ (Нідерланди) - "Мідтьюлланд" (Данія), початок о 21:00: П1 - 1.29, Н - 5.60, П2 - 10.00

"Олімпіакос "(Греція) - "Лудогорець" (Болгарія), початок о 22:00: П1 - 1.62, Н - 3.70, П2 - 6.10

"Црвена Звезда" (Сербія) - "Шериф" (Молдова), початок о 22:00: П1 - 1.35, Н - 4.90, П2 - 9.60

* П1 - перемога господарів; н- нічия в матчі; П2 - перемога гостей