На шахті в Донецькій області загинув 37-річний гірник

На шахті "Алмазна" державного підприємства "Добропіллявугілля - видуботок" 29 червня загинув гірник. Це сталося під час виконання підземних робіт.

29 червня 2021 року, близько 16:00 під час виконання підземних робіт з переміщення кінцевої станції конвеєру з місця зірвалась лебідка та вдарила по голові 37-річного гірника. Від отриманої відкритої черпно-мозкової травми чоловік помер на місці.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель особи (ч. 2 ст. 272 КК України).

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії для встановлення усіх обставин та свідків події.