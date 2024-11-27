"Шахтер" вдесятером проиграл ПСВ в Лиге чемпионов: Ризнык тянул, но пропустил три в финале

Донецкий "Шахтер" расписал драму с нидерландским ПСВ в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов 2024/25. Чемпион Украины забил дважды в первом тайме, но пропустил три мяча под занавес встречи.

Лига чемпионов, основной раунд, 5-й тур

ПСВ – "Шахтер" – 3:2

Голы: Тильман, 87, 90, Пепи, 90+5 – Сикан, 8, Зубков, 37

Удаление: Педро Энрике, 69 (Ш, прямая красная карточка)

Хозяева поля с первых минут начали грузить работой редуты "горняков". Подопечные Петера Боса зажали "Шахтер" на своей половине и попытались отыскать бреши в обороне. Быстро пришлось демонстрировать реакцию Ризныку, потянувшему удар Бакайоко в дальний.

ПСВ, однако, слишком увлекся атакующими действиями. На 8-й минуте "фермеры" упустили хрестоматийную контратаку команды Марино Пушича. Голкипер бросил Коноплю в прорыв по правому флангу, он обстучался с Зубковым и прострелил на Сикана, а тот в борьбе с защитником протолкнул мяч за линию.

Пока ПСВ приходил в сознание, Крыськив с перспективной позиции пробил рядом со штангой. Зато Зубков на ближней штанге не смог переправить в створ прострел Конопли. Но перед экватором тайма "фермеры" возобновили территориальный контроль.

Следующие четверть часа были крайне опасны для "Шахтера". ПСВ фактически устроил штурм владений Ризныка: вратарь потянул два удара де Йонга, выстрел Ланга, выпады Сайбари и Бакайоко. Зато Жуниору не хватило точности с дистанции.

"Горняки" ответили лишь ударом головой Сикана в руки Бенитеса. А на 37-й минуте подопечные Пушича снова неожиданно удвоили преимущество. Конопля запрессинговал Дамса на правом фланге атаки и отдал Зубкову. Тот оказался с мячом в чужой штрафной и из-под защитника технично уложил в дальний нижний угол.

Перед перерывом "Шахтер" едва не забил в третий раз. Это Матвиенко после углового пробил головой выше перекладины. А вот со стартом второй половины ПСВ расположился станом на половине "горняков". Впрочем, на первом 15-минутном отрезке только Тильман пробил мимо ворот, а Пепи размял Ризныка низовым ударом.

Зато "горняк" Педро Энрике с отскока отправил мяч рядом со штангой в одной из немногих контратак гостей. Но вместо героя бразилец замахнулся на роль антигероя. На 69-й минуте он потерял равновесие и в падении грубо заехал в ногу Бакайоко – прямая красная.

В большинстве "фермеры" начали давить сильнее. Однако кураж поймал голкипер "Шахтера". Ризнык сначала вытащил из девятки обводной выстрел того же Бакайоко. Дальше он справился с двумя ударами Пепи, выпадом Тиля и еще одним ударом Бакайоко. Но на 87-й минуте вратаря на ошибке поймал Тильман – пока все во главе с Ризныком ждали навес со штрафного, хавбек неожиданно пробил в ближний угол, а кипер упал с мячом за линию.

ПСВ продолжил терроризировать оборону отечественного гранда. Поняв, что выйти на удобные ударные позиции в пределах штрафной не удастся, "фермеры" перешли к ударам с дистанции. На 90-й минуте Тильман получил слишком много пространства и из-за пределов штрафной классно уложил в девятку ворот. А на последней добавленной минуте Пепи добил мяч в сетку в хаосе перед воротами "Шахтера"...

Досадное поражение оставило команду Пушича за пределами топ-24 Лиги чемпионов. "Горняки" имеют 4 очка в активе за три тура до конца основного раунда. В свою очередь ПСВ поднялся на 18-е место (8 пунктов).