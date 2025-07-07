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"Шахтер" стартует в ЛЕ. Шокирующая разница в стоимости "горняков" и их соперника

Игроки клуба "Шахтер" (фото: facebook.com/fcshahtar)
Автор: Екатерина Урсатий

Донецкий "Шахтер" готовится к старту в квалификации Лиги Европы УЕФА, где на первом этапе соревнований сыграет с финским клубом "Ильвес". Этот поединок станет официальным открытием сезона для "горняков".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал ВЗБОРНАЯ.

Колоссальная разница в трансферной стоимости

Накануне старта квалификации эксперты оценили трансферную стоимость составов обеих команд. По данным Transfermarkt:

  • "Шахтер" имеет общую трансферную стоимость в 166,98 млн евро
  • "Ильвес" оценивается лишь в 4,43 млн евро

Таким образом, состав украинского клуба стоит почти в 38 раз дороже, что наглядно демонстрирует преимущество "горняков" в финансовом и кадровом плане. Эта статистика уже вызвала обсуждение среди болельщиков и экспертов в Европе.

Когда "горняки" начнут сезон

Официальный сезон для "Шахтера" начнется уже в четверг, 10 июля. Донецкий клуб проведет свой номинально домашний матч первого раунда квалификации Лиги Европы против финского "Ильвеса".

Этот поединок состоится на стадионе "Стожице" в словенской Любляне. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Ответный матч между командами, который определит обладателя путевки в следующий раунд, запланирован через неделю, 17 июля, в Тампере, Финляндия.

О соперниках

  • "Ильвес" - представитель высшего дивизиона чемпионата Финляндии (Вейккауслиги), базируется в Тампере. Клуб неоднократно становился обладателем Кубка Финляндии, в частности в 2019 и 2023 годах.
  • "Шахтер" - 14-кратный чемпион Украины, победитель Кубка УЕФА 2009 года. В сезоне 2024/25 клуб занял 3 место в таблице УПЛ.

Ранее писали, что "Шахтер" назвал состав на Лигу Европы.

Также читайте, как "Шахтер" в серии пенальти одолел "Динамо" в финале Кубка Украины

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