"Шахтер" стартует в ЛЕ. Шокирующая разница в стоимости "горняков" и их соперника

Донецкий "Шахтер" готовится к старту в квалификации Лиги Европы УЕФА, где на первом этапе соревнований сыграет с финским клубом "Ильвес". Этот поединок станет официальным открытием сезона для "горняков".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал ВЗБОРНАЯ.
Накануне старта квалификации эксперты оценили трансферную стоимость составов обеих команд. По данным Transfermarkt:
Таким образом, состав украинского клуба стоит почти в 38 раз дороже, что наглядно демонстрирует преимущество "горняков" в финансовом и кадровом плане. Эта статистика уже вызвала обсуждение среди болельщиков и экспертов в Европе.
Официальный сезон для "Шахтера" начнется уже в четверг, 10 июля. Донецкий клуб проведет свой номинально домашний матч первого раунда квалификации Лиги Европы против финского "Ильвеса".
Этот поединок состоится на стадионе "Стожице" в словенской Любляне. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Ответный матч между командами, который определит обладателя путевки в следующий раунд, запланирован через неделю, 17 июля, в Тампере, Финляндия.
Ранее писали, что "Шахтер" назвал состав на Лигу Европы.
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