"Шахтер" стартует в ЛЕ. Шокирующая разница в стоимости "горняков" и их соперника

Колоссальная разница в трансферной стоимости

Накануне старта квалификации эксперты оценили трансферную стоимость составов обеих команд. По данным Transfermarkt:

"Шахтер" имеет общую трансферную стоимость в 166,98 млн евро

"Ильвес" оценивается лишь в 4,43 млн евро

Таким образом, состав украинского клуба стоит почти в 38 раз дороже, что наглядно демонстрирует преимущество "горняков" в финансовом и кадровом плане. Эта статистика уже вызвала обсуждение среди болельщиков и экспертов в Европе.

Когда "горняки" начнут сезон

Официальный сезон для "Шахтера" начнется уже в четверг, 10 июля. Донецкий клуб проведет свой номинально домашний матч первого раунда квалификации Лиги Европы против финского "Ильвеса".

Этот поединок состоится на стадионе "Стожице" в словенской Любляне. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Ответный матч между командами, который определит обладателя путевки в следующий раунд, запланирован через неделю, 17 июля, в Тампере, Финляндия.