ua en ru
Пн, 07 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Шахтер" стартует в ЛЕ. Шокирующая разница в стоимости "горняков" и их соперника

Понедельник 07 июля 2025 15:21
UA EN RU
"Шахтер" стартует в ЛЕ. Шокирующая разница в стоимости "горняков" и их соперника Игроки клуба "Шахтер" (фото: facebook.com/fcshahtar)
Автор: Екатерина Урсатий

Донецкий "Шахтер" готовится к старту в квалификации Лиги Европы УЕФА, где на первом этапе соревнований сыграет с финским клубом "Ильвес". Этот поединок станет официальным открытием сезона для "горняков".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал ВЗБОРНАЯ.

Колоссальная разница в трансферной стоимости

Накануне старта квалификации эксперты оценили трансферную стоимость составов обеих команд. По данным Transfermarkt:

  • "Шахтер" имеет общую трансферную стоимость в 166,98 млн евро
  • "Ильвес" оценивается лишь в 4,43 млн евро

Таким образом, состав украинского клуба стоит почти в 38 раз дороже, что наглядно демонстрирует преимущество "горняков" в финансовом и кадровом плане. Эта статистика уже вызвала обсуждение среди болельщиков и экспертов в Европе.

Когда "горняки" начнут сезон

Официальный сезон для "Шахтера" начнется уже в четверг, 10 июля. Донецкий клуб проведет свой номинально домашний матч первого раунда квалификации Лиги Европы против финского "Ильвеса".

Этот поединок состоится на стадионе "Стожице" в словенской Любляне. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Ответный матч между командами, который определит обладателя путевки в следующий раунд, запланирован через неделю, 17 июля, в Тампере, Финляндия.

О соперниках

  • "Ильвес" - представитель высшего дивизиона чемпионата Финляндии (Вейккауслиги), базируется в Тампере. Клуб неоднократно становился обладателем Кубка Финляндии, в частности в 2019 и 2023 годах.
  • "Шахтер" - 14-кратный чемпион Украины, победитель Кубка УЕФА 2009 года. В сезоне 2024/25 клуб занял 3 место в таблице УПЛ.

Ранее писали, что "Шахтер" назвал состав на Лигу Европы.

Также читайте, как "Шахтер" в серии пенальти одолел "Динамо" в финале Кубка Украины

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Ильвес Лига Европы
Новости
Россияне атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье, есть раненые
Россияне атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье, есть раненые
Аналитика
После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского