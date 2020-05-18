Шахов першим з політиків в Україні здав плазму з антитілами до COVID-19

Народний депутат Сергій Шахов першим з політиків в Україні здав плазму крові для подальшого виготовлення ліків проти COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook нардепа.

За його словам, процедура відбулася в Черкаському обласному центрі крові, на базі якої українська біофармацевтична компанія Biopharma запустила програму по виробленню ліків. Вже завтра вона відправиться в новозбудований науково-виробничий комплекс компанії в Білій Церкві.

"Для мене величезна честь бути одним з перших донорів з антитілами з чиєї крові робитимуть ліки. Я завжди говорив, що саме українські вчені зможуть створити ліки проти цієї хвороби. Упевнений, так і буде. Зі свого боку, я готовий допомагати всім чим зможу, як мінімум підтримкою в парламенті та власною кров’ю", - сказав Шахов.

Політик наголошує, що сьогодні в Україні відсутня єдина державна програма по дослідженню "ковідної" крові, а розробкою ліків займаються лише приватні фармацевтичні компанії за власної ініціативи.

За словами Шахова, держава в обличчі МОЗ має об‘єднати приватні та державні лабораторії та науковців, які зможуть якнайшвидше створити ліки проти коронавірусу.

Нардеп закликав всіх небайдужих українців-донорів відвідати плазмацентри компанії в Сумах, Шостці, Конотопі, Дніпрі, Харкові та Черкасах, які обладнані відповідно до сучасних світових вимог. Для донорів з антитілами передбачені підвищені виплати у 1200 грн за донацію.

"Можливо, саме мої 650 мл плазми врятують чиєсь життя. Долучайтесь до донорства плазми", - додав парламентарій.

Нагадаємо, Шахов став одним з перших політиків, які вилікувалися від коронавірусу і першим заявив про готовність стати донором для лікування важкохворих пацієнтів за допомогою переливання крові.