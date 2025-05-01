"Шахед" влетел в 16-этажку. Фото и видео из Одессы после атаки дронов

Вражеские дроны атаковали Одессу в ночь на 1 мая. Один из "Шахедов" попал в 16-этажный дом.
Как выглядит Одесса после российской атаки - в материале РБК-Украина ниже.
В ночь на 1 мая российские оккупанты совершили массированную атаку по гражданской инфраструктуре Одессы.
В результате налета беспилотников был поврежден 16-этажный дом. Также повреждены ряд других многоквартирных и частных жилых домов, учебное заведение, супермаркет, автомобили.
Фото: россияне атаковали Одессу в ночь на 1 мая (t.me/odesa_prokuratura)
Как известно, один из вражеских дронов попал в 16-этажку на 7 станции Люстдорфской дороги. Были частично разрушены верхние этажи дома.
Кроме того, под удар вражеских дронов попал дом на улице Михайловской в Одессе. Трехэтажный дом серьезно поврежден. Местные СМИ пишут, что третий этаж практически выгорел. На месте попадания до сих пор работают спасатели.
По состоянию на 9:30 местные власти и прокуратура сообщают, что количество пострадавших возросло до 15 человек. Еще два человека погибли. Известно, что среди жертв - железнодорожник. Он погиб в собственном доме в Одессе.
Как пишут СМИ, именно в доме на Михайловской есть жертвы - погибли супруги.
Россияне также атаковали железнодорожную инфраструктуру в Одесской области. Один из участков был поврежден. Пассажирские поезда курсируют по графику.
Этой ночью российские захватчики выпустили по Украине 170 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Также РФ атаковала Украину 5 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Крыма.
Силы ПВО уничтожили 74 дрона. Еще 68 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).
Кроме Одессы, под атакой вражеских дронов также была Сумская область. Известно о попадании в объект промышленности. В Харькове российский дрон попал в АЗС, в результате чего возник пожар.
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