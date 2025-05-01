"Шахед" влетел в 16-этажку. Фото и видео из Одессы после атаки дронов

Вражеские дроны атаковали Одессу в ночь на 1 мая. Один из "Шахедов" попал в 16-этажный дом.

Как выглядит Одесса после российской атаки - в материале РБК-Украина ниже.

В ночь на 1 мая российские оккупанты совершили массированную атаку по гражданской инфраструктуре Одессы.

В результате налета беспилотников был поврежден 16-этажный дом. Также повреждены ряд других многоквартирных и частных жилых домов, учебное заведение, супермаркет, автомобили.

Фото: россияне атаковали Одессу в ночь на 1 мая (t.me/odesa_prokuratura)

Как известно, один из вражеских дронов попал в 16-этажку на 7 станции Люстдорфской дороги. Были частично разрушены верхние этажи дома.



Кроме того, под удар вражеских дронов попал дом на улице Михайловской в Одессе. Трехэтажный дом серьезно поврежден. Местные СМИ пишут, что третий этаж практически выгорел. На месте попадания до сих пор работают спасатели.



По состоянию на 9:30 местные власти и прокуратура сообщают, что количество пострадавших возросло до 15 человек. Еще два человека погибли. Известно, что среди жертв - железнодорожник. Он погиб в собственном доме в Одессе.

Как пишут СМИ, именно в доме на Михайловской есть жертвы - погибли супруги.



Россияне также атаковали железнодорожную инфраструктуру в Одесской области. Один из участков был поврежден. Пассажирские поезда курсируют по графику.