RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Сезонная аллергия: как облегчить симптомы и защититься от пыльцы

Фото: как облегчить симптомы аллергии и защититься от пыльцы (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Весна - сезон цветения, но вместе с ней обостряются и аллергии. Своевременная профилактика поможет значительно уменьшить их проявления.

Подробнее об основных симптомах и методах лечения сезонной аллергии, можно узнать, - в материале РБК-Украина.

Для некоторых людей время цветения растений - не лучшее время года. Особенно тяжело это переживают те, кто страдает от сезонных аллергий. Весной и летом, когда пыльца растений разносится ветром, аллергия часто проявляется. Это явление известно как поллиноз, и оно может значительно влиять на качество жизни тех, кто с ним сталкивается.

Основные симптомы аллергии

Характерными проявлениями аллергической реакции могут быть:

  • покраснение глаз, слезотечение;
  • насморк, зуд и заложенность носа;
  • притупление обоняния, чихание;
  • затрудненное или учащенное дыхание;
  • истощение или сухой кашель.

Сроки цветения растений могут отличаться. Это зависит от климата и особенностей погоды. Например, в апреле начинают цвести многие весенние растения. Одними из первых появляются крокусы, затем расцветают тюльпаны и нарциссы, за ними магнолия и черемуха.

Стоит заметить, что в Украине существует интерактивная карта, которая может помочь отслеживать цветение и сориентироваться, на что именно у вас может быть сейчас аллергия.

Как облегчить симптомы аллергии и улучшить качество жизни

Лучший способ избавиться от аллергии - это избегать аллергена, но в случае пыльцы растений - это может быть трудно. Зато существуют различные способы уменьшить интенсивность проявлений аллергии, например:

  • Носите маску на улице. Она уменьшит количество частиц пыльцы, которую вы вдыхаете.
  • Оставайтесь дома, если на улице сильный ветер.
  • Закрывайте в ветреную погоду окна.
  • Избегайте прогулок с 10 до 15 часов.
  • После прогулок тщательно мойте руки, примите душ, постирайте одежду.
  • Чаще проводите влажную уборку в помещениях.

Какие лекарства могут помочь

Перед использованием медицинских средств для лечения аллергии настоятельно рекомендуется проконсультироваться с вашим семейным врачом или врачом-аллергологом.

Врач определит, какие лечебные средства вам помогут и при необходимости рассмотрит дополнительные опции лечения.

Однако врачи Министерства здравоохранения сообщили, что нередко лечение происходит благодаря следующим препаратам:

  • Солевые растворы для промывания носа могут облегчить аллергический насморк, вымывая частицы пыльцы со слизистой.
  • Также пригодятся антигистаминные препараты, некоторые из которых вызывают сонливость. Поэтому учитывайте это, если много времени проводите за рулем.
  • Гормональные препараты, прежде всего кортикостероиды, могут быть полезными, если вы страдаете аллергическим ринитом и у вас все время забит нос.

Напомним, что РБК-Украина писало, в каком возрасте человек может быть более подвержен аллергии.

Мы также писали о 7 вещах, которые вам уже нужно сделать, если у вас весенняя аллергия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
ВрачиБольницы