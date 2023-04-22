Сезонная аллергия: как облегчить симптомы и что нужно знать

"Не для всех время цветения - это лучшее время года. Особенно для людей, страдающих сезонными аллергиями. Весной и летом аллергия часто появляется на пыльцу растений. Это еще называется поллиноз", - говорится в сообщении.

В Министерстве напоминают, существует интерактивная карта, которая может помочь отслеживать цветение и сориентироваться, на что у вас может быть аллергия. Ее можно просмотреть по ссылке.

Как облегчить симптомы аллергии

В Минздраве призывают следовать следующим рекомендациям:

Носите маску на улице. Она уменьшит количество вдыхаемой частицы пыльцы.

Оставайтесь дома, если на улице сильный ветер. Закрывайте в ветреную погоду окна. Избегайте прогулок с 10 до 15 часов.

После прогулок тщательно мойте руки, примите душ, постирайте одежду.

Чаще проводить влажную уборку в помещениях.

Важно. Если вы чувствуете симптомы аллергии, обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением.

Какое лекарство может назначить врач

Антигистаминные. Некоторые из них вызывают сонливость. Поэтому предупредите врача, если вы много времени проводите за рулем.

Некоторые из них вызывают сонливость. Поэтому предупредите врача, если вы много времени проводите за рулем. Гормональные препараты. Какие могут пригодиться, если вы страдаете аллергическим ринитом и у вас все время забит нос

Какие могут пригодиться, если вы страдаете аллергическим ринитом и у вас все время забит нос Солевые растворы для промывания носа. Могут облегчить аллергический насморк, вымывая частицы пыльцы из слизистой.

В Минздраве отмечают, если это все не помогает - вместе с врачом рассмотрите дополнительные опции лечения.

Напомним, что у некоторых людей может возникать аллергия на алкоголь. Так что РБК-Украина объясняло, как ее распознать.

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