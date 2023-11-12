Сезон простуд не прошел. В Минздраве напомнили, как защитить себя от вирусных инфекций

Несмотря на теплую погоду, традиционный сезон простуд не обошел украинцев. А после наступления холодов - он только усилится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Как снизить шансы подхватить вирусную инфекцию:
Если обойти болезнь не удалось - дайте организму время и отдых.
Грипп и COVID
"Они не просто лишают работоспособности, а могут уложить нас в постель, а то и в больницу на несколько недель, привести к бронхиту, пневмонии, проблемам с сердцем", - пишет пресс-служба.
Для того, чтобы снизить риск болезни гриппом и COVID, необходимо вакцинироваться:
"А если и ее делали еще прошлой зимой, то сделайте вторую. Вакцинироваться можно бесплатно в любом пункте прививок", - добавили в Минздраве.
"Вакцинировать против них можно взрослых и детей от 6 недель. Вакцина против пневмококковой инфекции не входит в Национальный календарь профилактических прививок, однако остается рекомендованной", - пояснила пресс-служба.
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