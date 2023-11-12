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Сезон простуд не прошел. В Минздраве напомнили, как защитить себя от вирусных инфекций

Фото: в Минздраве напомнили, как защитить себя от вирусных инфекций (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Несмотря на теплую погоду, традиционный сезон простуд не обошел украинцев. А после наступления холодов - он только усилится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Как снизить шансы подхватить вирусную инфекцию:  

  • регулярно мыть руки и использовать антисептик;
  • избегать физических контактов, скоплений людей;
  • проветривать помещение;
  • использовать увлажнитель воздуха;
  • достаточно спать, сбалансировано питаться и не забывать о физической активности.

Если обойти болезнь не удалось - дайте организму время и отдых.

Грипп и COVID

"Они не просто лишают работоспособности, а могут уложить нас в постель, а то и в больницу на несколько недель, привести к бронхиту, пневмонии, проблемам с сердцем", - пишет пресс-служба. 

Для того, чтобы снизить риск болезни гриппом и COVID, необходимо вакцинироваться: 

  • прививка от гриппа является рекомендованной и ежегодной. Вакцина доступна в аптеках;
  • в случае COVID-19 важно получить по крайней мере первичный курс прививок из 1 дозы вакцины Janssen или 2 доз любой другой вакцины. Через 5 месяцев после первичного курса необходимо сделать бустерную прививку. 

"А если и ее делали еще прошлой зимой, то сделайте вторую. Вакцинироваться можно бесплатно в любом пункте прививок", - добавили в Минздраве. 

  • не стоит забывать и о вакцинации против пневмококковой инфекции, которая вызывает пневмонию, бронхиты, отиты и другие инфекции дыхательных путей;

"Вакцинировать против них можно взрослых и детей от 6 недель. Вакцина против пневмококковой инфекции не входит в Национальный календарь профилактических прививок, однако остается рекомендованной", - пояснила пресс-служба.

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Министерство здравоохранения Украины