Сезон клещей в разгаре: почему они представляют смертельную угрозу для собак

Почему это опасно

Сам по себе укус клеща редко представляет серьезную угрозу - чаще всего речь о незначительном воспалении или гнойнике. Но наибольшую опасность представляют инфекции, которые клещи могут переносить. Среди них - бабезиоз (пироплазмоз), лихорадка Лайма, анаплазмоз, эрлихиоз.

"Эти болезни могут быть смертельными, если не выявить их вовремя", - отмечает Виталий Зайцев.

Также укус может вызвать аллергическую реакцию или отравление токсинами, которые клещ выделяет в организм животного.

Когда стоит бить тревогу

После укуса клеща собака может стать вялой, сонной, потерять аппетит. Одни из самых опасных признаков пироплазмоза - потемнение мочи (на 3-5 день после укуса) и изменение цвета слизистых оболочек (желтоватый или бледный оттенок).

Впрочем, некоторые симптомы хозяину трудно заметить - поставить точный диагноз может только ветеринар после обследования.

Не каждый клещ является переносчиком инфекций. Бездомных собак могут кусать десятки паразитов без последствий. Но одного инфицированного клеща достаточно, чтобы животное погибло за несколько дней.

Профилактика - ключ к безопасности

Есть несколько способов защитить животное:

таблетки против клещей;

капли на холку;

специальные ошейники.

"Трудно сказать, что лучше - все индивидуально", - отмечает ветеринар.

После каждой прогулки стоит внимательно осматривать шерсть, особенно в труднодоступных местах. Если клещ обнаружен, его нужно извлечь вместе с усиками. И после этого внимательно следить за кожей и общим состоянием любимца.

Главное - не медлить. Если клещ передал инфекцию, счет идет на дни.