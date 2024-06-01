Сезон холеры начался: что это за болезнь и как ее избежать

В Украине начался эпидемический сезон холеры. Эта болезнь может быть опасной, особенно летом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Холера - это острая диарейная инфекция, возникающая после употребления пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139. Инфекция передается фекально-оральным путем через загрязненную воду, еду и бытовые контакты.
В Минздраве предупреждают, что без должного лечения холера может привести к обезвоживанию и смерти.
Непрерывный эпидемиологический надзор за холерой продолжается в течение года, но с 1 июня по 1 октября начинается усиленный надзор.
Специалисты проводят мониторинг воды в реках, море, берут пробы сточных вод. В 2023 году подозрения на холеру фиксировали в Запорожской и Черниговской областях, но вспышек холеры не было обнаружено.
Советы, как обезопасить себя от холеры:
Ранее в Украине зафиксировали увеличение количества больных коклюшем, который особенно опасен для детей.
Также украинцев предупредили об опасной для маленьких детей болезни - полиомиелите, который поражает нервную систему.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.