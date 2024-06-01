Сезон холеры начался: что это за болезнь и как ее избежать

Холера - это острая диарейная инфекция, возникающая после употребления пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139. Инфекция передается фекально-оральным путем через загрязненную воду, еду и бытовые контакты.

В Минздраве предупреждают, что без должного лечения холера может привести к обезвоживанию и смерти.

Непрерывный эпидемиологический надзор за холерой продолжается в течение года, но с 1 июня по 1 октября начинается усиленный надзор.

Специалисты проводят мониторинг воды в реках, море, берут пробы сточных вод. В 2023 году подозрения на холеру фиксировали в Запорожской и Черниговской областях, но вспышек холеры не было обнаружено.

Советы, как обезопасить себя от холеры: