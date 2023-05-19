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Сейм Литвы признал компартию виновной за пытки и депортации жителей

Фото: Литва признала компартию виновной в депортациях и пытках (pixabay)
Автор: Антон Малиновский

Парламент Литвы признал Коммунистическую партию страны виновной за депортации и пытки, совершенные в 1944-1963 годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

В этом году исполняется 75 лет величайшей депортации в Литве ХХ века, под кодовым названием "Весна".

"Всего за два дня 22-23 мая 1948 г. насильно сослали более 40 тысяч жителей Литвы, из них почти 12 тыс. детей. , многие младенцы и малолетние дети, пожилые люди умерли от болезней при перевозке их в места ссылки в антисанитарных условиях в вагонах для скота, или из-за недостатка пищи", – сказал член Сейма Аудронюс Ажубалис.

Сейм Литвы 97 голосами признал причастность к действию местной Коммунистической партии. В проекте говорится, что она "несет ответственность за уничтожение жителей Литвы, конфискацию и присвоение их имущества, пытки и депортации, что равносильно геноциду, заранее спланированному и осуществленному по ее указаниям и намеренно оккупационно-репрессивным структурам в 1944-1944-х".

Напомним, что в Литве предлагают также отказаться от использования советских названий российского города Калининград и одноименной с ним Калининградской области, сменив их на Караляучюс.

Кроме того, сообщалось, что литовские парламентарии из председательствующей в коалиции партии предложили ввести уголовную ответственность за одобрение или отрицание российской агрессии в Украине.

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Литва