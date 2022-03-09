В Сєвєродонецьку російська армія за добу зруйнувала 63 будинки. Знайдені тіла 10 загиблих

Російські війська за останню добу завдали три масштабні удари по місту Сєвєродонецьк Луганської області. В результаті обстрілів загинуло мінімум 10 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОДА Сергія Гайдая .

За добу окупанти зруйнували частково та повністю 63 житлових будинки. Вже сьогодні зранку загарбники вели обстріл житлового кварталу між шосе Будівельників та вулицею Курчатова. Вчора ворожі снаряди потрапили в дитячий садок, магазини та автомобіль швидкої допомоги.

"Сєвєродонецьк пережив найстрашнішу добу за час війни... Людей охоплює страх, на що і розраховують росіяни, які намагаються нас зламати. Зламати на фронті вони не в змозі, тому зриваються на звичайних громадянах та їх домівках. Знайдені тіла десятьох загиблих, поранення отримали дев’ятеро осіб. Одну жінку росіяни вбили у Міжнародний жіночий день на вулиці 8 березня в Сєвєродонецьку", - зазначив Гайдай.

Крім того, загарбники атакували Лисичанськ та Рубіжне, в наслідок чого двоє людей загинули.