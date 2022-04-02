У Сєвєродонецьк та Лисичанськ знову подали газ - Луганська ОДА

Газовикам вдалося подати газ до людей у Сєвєродонецьку та Лисичанську Луганської області. Зазначається, що раніше російські військові зруйнували газогони.

Про це повідомляє РБК-Україн а з посиланням на голову Луганської ОДА Сергія Гайдая.

"Однак наші газовики знайшли варіант повернення подачі газу у домівки сєвєродончан та лисичан. Спочатку у газову мережу інших областей впровадили Лисичанську, а вже через це місто і ще одне промислове підприємство у нову схему було включено Сєвєродонецьк", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОДА, відремонтувати два пошкоджених магістральних газопроводи діаметром 500 мм наразі нереально. Тому залишається дочекатися більш сприятливої безпекової ситуації.

Раніше ми повідомляли, що військові РФ обстріляли міста у Луганській області. В результаті було пошкоджено 16 будинків та відсутні вода та газ.

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