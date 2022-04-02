RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Сєвєродонецьк та Лисичанськ знову подали газ - Луганська ОДА

У Сєвєродонецьку та Лисичанську знову подали газ (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Тетяна Самарук

Газовикам вдалося подати газ до людей у Сєвєродонецьку та Лисичанську Луганської області. Зазначається, що раніше російські військові зруйнували газогони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОДА Сергія Гайдая.

За словами очільника ОДА, відремонтувати два пошкоджених магістральних газопроводи діаметром 500 мм наразі нереально. Тому залишається дочекатися більш сприятливої безпекової ситуації.

"Однак наші газовики знайшли варіант повернення подачі газу у домівки сєвєродончан та лисичан. Спочатку у газову мережу інших областей впровадили Лисичанську, а вже через це місто і ще одне промислове підприємство у нову схему було включено Сєвєродонецьк", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що військові РФ обстріляли міста у Луганській області. В результаті було пошкоджено 16 будинків та відсутні вода та газ.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 38-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськВторгнення Росії до України