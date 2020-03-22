У Північній Македонії ввели комендантську годину через коронавірус

Таким чином заборона на пересування діятиме з 21:00 години вечора до 6:00 години ранку.

Також буде заборонено збиратися групами понад 5 осіб. Крім цього, заборонено користуватися таксі, за винятком поїздок до/з лікарні або аптеки. Громадський транспорт не працюватиме. Водії повинні використовувати засоби індивідуального захисту.

Нагадаємо, раніше президент Північної Македонії Стево Пендаровскі оголосив надзвичайний стан в країні через поширення коронавірусу. Надзвичайний стан в країні триватиме 30 днів.

Також РБК-Україна писало, що станом на ранок 22 березня 2020 року в Центр суспільного здоров'я України надійшло 81 повідомлення про підозру на коронавірус, всього з початку року надійшло 531 повідомлення про підозру.