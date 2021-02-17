У Північній Македонії почали COVID-вакцинацію. З вакциною допомогла Сербія

Країна з населенням 2 мільйони людина отримала 4,5 тисячі доз вакцини розробки Pfizer. Її привезли із Сербії, яка вирішила допомогти сусідній країні. Ці дози отримають медики, які працюють з хворими на коронавірус по всій країні.

Кампанія масової вакцинації стартує в Північній Македонії не раніше кінця лютого, коли в країну доставлять китайську вакцину розробки Sinopharm. Також влада розраховує на поставки вакцини AstraZeneca в березні в рамках механізму COVAX.

Першими в країні вакцину мають отримати громадяни у віці від 70 років і старше. Вони входять у першу групу пріоритету.