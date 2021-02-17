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У Північній Македонії почали COVID-вакцинацію. З вакциною допомогла Сербія

Автор: Роман Тверденко

Північна Македонія почала процес вакцинації від коронавіруса. З вакциною сусідові допомогла Сербія.

Про це повідомляє The Guardian.

Країна з населенням 2 мільйони людина отримала 4,5 тисячі доз вакцини розробки Pfizer. Її привезли із Сербії, яка вирішила допомогти сусідній країні. Ці дози отримають медики, які працюють з хворими на коронавірус по всій країні.

Кампанія масової вакцинації стартує в Північній Македонії не раніше кінця лютого, коли в країну доставлять китайську вакцину розробки Sinopharm. Також влада розраховує на поставки вакцини AstraZeneca в березні в рамках механізму COVAX.

Першими в країні вакцину мають отримати громадяни у віці від 70 років і старше. Вони входять у першу групу пріоритету.

Раніше повідомлялося, що поставки вакцини від COVID глобального механізму COVAX почнуться в кінці лютого. Остаточний список країн, які отримають вакцину в першу чергу, з'явиться на наступному тижні.

Також повідомлялося, що Україна однією з перших отримає COVID-вакцину за механізмом COVAX. Разом з нею вакцини отримають Бутан, Болівія, Боснія і Герцеговина, Кабо-Верде, Колумбія, Сальвадор, Грузія, Мальдіви, Молдова, Монголія, Перу, Філіппіни, Південна Корея, Руанда, Південна Африка, Туніс, Західний берег Йордану і Сектор Газу.

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Новини України Македониявакцина від коронавірусу
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