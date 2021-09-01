У Північній Кароліні сталася стрілянина в школі, є потерпілий

"Середня школа Mount Tabor закрита. На території школи сталася стрілянина. Ми оточили територію школи і робимо все можливе, щоб забезпечити безпеку учнів", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в офісі шерифа додали, що один зі студентів отримав поранення. У той же час інші учні знаходяться в безпеці.

Поліція продовжує шукати підозрюваного у стрільбі.

"Ми активно шукаємо підозрюваного. У нас немає підтвердженої інформації про інші випадки стрілянини або поранення", - йдеться в повідомленні.