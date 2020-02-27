У Північній Ірландії зафіксували перший випадок коронавіруса

Міністерство охорони здоров'я Північної Ірландії підтвердило перший випадок інфікування коронавірусом в країні. Про це повідомляє BBC.

Наголошується, що пацієнт, у якого виявили коронавірус, прибув до Дубліна з півночі Італії, де на даний момент спостерігається найбільший спалах захворювань в Європі. При цьому інфікований сам зв'язався з лікарями і зробив кроки для самоізоляції.

У результаті проведення аналізу тест показав позитивний результат на коронавірус. У відповідності з встановленим протоколом тест буде відправлений у лабораторію в Англії для перевірки.

"Наша служба охорони здоров'я добре справляється з такими інфекціями, і я хочу запевнити громадськість у тому, що ми готові. Ризик для населення Північної Ірландії не змінився в результаті цього передбачуваного позитивного результату тесту", - повідомив головний лікар Північної Ірландії Майкл Макбрайд.

Нагадаємо, до цього в Європі були зафіксовані випадки коронавіруса в 20 країнах - Швейцарії, Італії, Греції, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії, Північної Македонії, Німеччини, Франції, Британії, Іспанії, Австрії, Хорватії, Ізраїлю, Російської Федерації, Румунії, Бельгії, Фінляндії, Швеції.