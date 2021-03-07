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Північна Македонія зареєструвала російську COVID-вакцину

Автор: РБК-Україна

Північна Македонія схвалила російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". Таким чином, Північна Македонія стала 46-ю країною у світі, в якій дозволено використовувати препарат.

Про це повідомляє Reuters.

Реєстрація препарату здійснена в рамках прискореної процедури.

Зазначимо, що російською вакциною вже прищеплюють в Сербії, Словаччини, Чорногорії, Молдови, Сирії, Угорщини, Білорусі, Ірані та в інших країнах.

При цьому український уряд затвердив постанову, згідно з якою в Україні заборонено використовувати і виробляти вакцину, створену країною-аггресором.

Нагадаємо, Росія подала заявку на включення своєї вакцини "Супутник V" у список лікарських засобів, схвалених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях. Цю вакцину вкололи вже більше мільйону людей.

Крім того, міністр охорони здоров'я Латвії Даніель Павлютс не виключив закупівлю російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".

Водночас міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що російську вакцину "Супутник V" не зареєструють в нашій країні при яких умовах.

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Новини України Македониявакцина від коронавірусуКоронавірус
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