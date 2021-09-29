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Північна Македонія визнала українські свідоцтва про вакцинацію

Автор: Дмитро Левицький

Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. Тепер українці можуть подорожувати до цієї країни з цим документом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України", - зазначив міністр.

З якими документами можна потрапити у Північну Македонію:

  • свідоцтво про вакцинацію від COVID-19;
  • довідка або сертифікат про одужання від COVID-19;
  • негативний ПЛР-тест на коронавірус (отриманий за 72 години до в'їзду);
  • негативний експрес-тест на антиген (отриманий за 48 годин до в'їзду).

Наявність жодного з цих документів не потрібна для осіб віком до 18 років.

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МакедонияВакцинаціяТуризмУкраїнаДмитро КулебаМЗС