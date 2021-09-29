Північна Македонія визнала українські свідоцтва про вакцинацію

Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. Тепер українці можуть подорожувати до цієї країни з цим документом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.
"Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України", - зазначив міністр.
З якими документами можна потрапити у Північну Македонію:
Наявність жодного з цих документів не потрібна для осіб віком до 18 років.