В Севастополе произошла стрельба возле российских воинских частей, - СМИ

Во временно оккупированном Севастополе произошла стрельба в районе, где находятся российские воинские части.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".
Сообщается, что в 11:40 началась беспорядочная стрельба из стрелкового оружия в районе Стрелецкой бухты.
Стрельба началась внезапно, с перерывами. Характер очередей был похож на действия при сбивании объектов.
Отмечается, что на берегах Стрелецкой бухты расположено несколько российских воинских частей, которые обеспечивают береговую охрану. А в акватории бухты - место стоянки военных кораблей.
Во временно оккупированном городе часто слышно взрывы и стрельбу. Российские захватчики объясняют их якобы учениями. Они также иногда сообщают о якобы "атаке дронов".
Так, например, только вчера на северном молу в Севастопольской бухте сообщали о стрельбе из стрелкового оружия.
Ночью 25 мая жители также сообщали о взрывах в городе. Тогда так называемые власти сообщили, что Севастополь якобы пытались атаковать при помощи беспилотников.
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