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В Севастополе произошла стрельба возле российских воинских частей, - СМИ

Иллюстративное фото: в Севастополе произошла стрельба возле российских воинских частей (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Севастополе произошла стрельба в районе, где находятся российские воинские части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Сообщается, что в 11:40 началась беспорядочная стрельба из стрелкового оружия в районе Стрелецкой бухты.

Стрельба началась внезапно, с перерывами. Характер очередей был похож на действия при сбивании объектов.

Отмечается, что на берегах Стрелецкой бухты расположено несколько российских воинских частей, которые обеспечивают береговую охрану. А в акватории бухты - место стоянки военных кораблей.

Ситуация в Севастополе

Во временно оккупированном городе часто слышно взрывы и стрельбу. Российские захватчики объясняют их якобы учениями. Они также иногда сообщают о якобы "атаке дронов".

Так, например, только вчера на северном молу в Севастопольской бухте сообщали о стрельбе из стрелкового оружия.

Ночью 25 мая жители также сообщали о взрывах в городе. Тогда так называемые власти сообщили, что Севастополь якобы пытались атаковать при помощи беспилотников.

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СевастопольКрим