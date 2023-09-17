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В Севастополе слышали стрельбу. В РФ заявили об атаке дронов

Фото: в Севастополе слышали стрельбу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью, 17 сентября, в Севастополе слышали одиночные выстрелы из стрелкового оружия. В РФ заявили об атаке дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

Издание сообщило о выстрелах около 1:30 ночи. С чем они связаны пока неизвестно, ведь об учебе местные гауляйтеры не сообщали.

Обновлено 02:08

В Минобороны России заявили, что около 1:15 их ПВО у западного побережья якобы сбила два украинских беспилотника самолетного типа.

Взрывы в Крыму

Напомним, что  ночью 14 сентября в Крыму возле Евпатории раздавались громкие взрывы. Местные телеграммы-каналы сообщали, что "громко" было в районе, где расположена военная база. Оккупанты, в свою очередь, заявили, что они якобы "успешно отбили украинскую атаку из 11 БПЛА".

Уже днем пресс-служба Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердила удар по месту расположения вражеских ракетных комплексов возле временно оккупированной Евпатории.

Источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что в результате атаки был "отминусован" российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов.

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