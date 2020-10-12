У Севастополі не вистачає ліжок для пацієнтів з COVID-19

В окупованому Севастополі зростає число інфікованих коронавірусом, що скорочує число вільних ліжок у спеціалізованих медичних установах. У місті склався дефіцит місць у лікарнях.

Про це в середу, 12 жовтня, заявив так званий "віце-губернатор Криму" Олександр Кулагін, передає газета "Новий Севастополь".

"По ліжковому фонду у нас дуже напружена на сьогоднішній день ситуація. У нас всього 610 ліжок розгорнуто. На сьогоднішній день зайнято 623. Зараз ми вживаємо заходів щодо розширення ліжкового фонду", - сказав він.

Він додав, що в інфекційній лікарні Севастополя офіційно є 260 ліжок, а зараз там перебувають 268 пацієнтів.

Нагадаємо, 4 жовтня в анексованому Росією Криму зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу. Тоді за добу заразилися 103 людини.

Також РБК-Україна писало, що поліція оголосила про підозру чоловікові, обвинуваченому в участі в "Самообороні Криму". Бойовик виконував накази "ватажків" збройного формування.