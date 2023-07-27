В Сеуле задержали работника украинского посольства: избил полицейского в баре

В Сеуле (Южная Корея) задержан сотрудника украинского посольства, который выпил и избил сотрудника бара. "Под раздачу" попал и полицейский, который приехал на вызов, чтобы утихомирить дебошира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KBS.
Как пишет издание, 25 июля около 23:50 в пабе Сеула, что "первоклассный секретарь посольства Украины А., в возрасте 40 лет, который напал на сотрудника паба и сотрудника полиции.
"Он подрался с посетителями перед баром и ударил в лицо сотрудника, который пришел, чтобы остановить это, и полицейского", - пишет издание.
осольство Украины. "Посольство хотело бы выразить свои искренние извинения корейской общественности и всем, кто причастен к любому стрессу или неудобствам, вызванным инцидентом", - говорится в заявлении.
В посольстве уточнили, что "тесно сотрудничает с корейскими властями, чтобы обеспечить полное и беспристрастное расследование этого вопроса".
Как сообщалось, ранее полиция Южной Кореи задержала 37-летнего туриста из Китая. Он метнул четыре бутылки с зажигательной смесью в здание посольства Японии в Сеуле.
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