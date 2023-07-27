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В Сеуле задержали работника украинского посольства: избил полицейского в баре

Фото: в Сеуле задержали работника украинского посольства (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Сеуле (Южная Корея) задержан сотрудника украинского посольства, который выпил и избил сотрудника бара. "Под раздачу" попал и полицейский, который приехал на вызов, чтобы утихомирить дебошира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KBS.

Как пишет издание, 25 июля около 23:50 в пабе Сеула, что "первоклассный секретарь посольства Украины А., в возрасте 40 лет, который напал на сотрудника паба и сотрудника полиции.

"Он подрался с посетителями перед баром и ударил в лицо сотрудника, который пришел, чтобы остановить это, и полицейского", - пишет издание.

осольство Украины. "Посольство хотело бы выразить свои искренние извинения корейской общественности и всем, кто причастен к любому стрессу или неудобствам, вызванным инцидентом", - говорится в заявлении.

В посольстве уточнили, что "тесно сотрудничает с корейскими властями, чтобы обеспечить полное и беспристрастное расследование этого вопроса".

Как сообщалось, ранее полиция Южной Кореи задержала 37-летнего туриста из Китая. Он метнул четыре бутылки с зажигательной смесью в здание посольства Японии в Сеуле.

 

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Южная Корея