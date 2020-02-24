З'явилося відео з місця наїзду на натовп в Німеччині

У мережі з'явилося відео з місця наїзду автомобіля на людей на карнавалі в німецькому місті Фолькмарзене, в результаті чого загинули 30 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FNR вTwitter.

Нагадаємо, що кількість постраждалих в результаті наїзду автомобіля на людей на карнавалі в німецькому місті Фолькмарзене зросла до 30 осіб. Як повідомляється, більше третини постраждалих отримали серйозні травми. За словами свідків, це було схоже Повідомляється, що

Як повідомляло РБК-Україна, Фолькмарзене автомобіль протаранив натовп на карнавалі, в результаті інциденту постраждали 15 осіб. За попередніми даними, постраждали також маленькі діти.

Пізніше співробітники поліції затримали чоловіка. Однак дотепер не відомі деталі події і поліція не може стверджувати, чи був це теракт або нещасний випадок. На місці інциденту знаходяться десятки машин швидкої допомоги, поліції та пожежних служб. Очікувалось прибуття медичного вертольота.

Крім того, 19 лютого в Німеччині невідомий відкрив стрілянину в двох кальян-барах в Ханау. В результаті нападу загинули одинадцять людей, включаючи самого стрільця.