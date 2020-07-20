У мережу потрапили кадри зі зйомок нового рекламного ролика коньяку "Довбуш Карпатський"

Коньяк "Довбуш Карпатський" знімає блокбастер в Карпатах (фото: прес-служба)

Коньяк "Довбуш Карпатський" знімає блокбастер у Карпатах

Новий ролик коньяку "Довбуш Карпатський" ще до офіційного релізу наробив чимало шуму в мережі, пише "Drinks".

Масштаб зйомок у Карпатах привернув увагу як місцевого населення, так і численних туристів. Батальні сцени за участю майже 200 людей, величезні літаючі вогняні кулі і кіношна знімальна група на чолі з відомим українським режисером Любомиром Левицьким, автором фільмів "Штольня", "Тіні не забутих предків" та інших, дають всі підстави стверджувати, що робота сміливо може претендувати на звання блокбастера.

На фото: зліва - актор, праворуч - Любомир Левицький, режисер

Бюджет проекту інсайдери не розкривають, натякнувши лише, що ролик "Довбуш Карпатський" без перебільшення можна назвати одним з найдорожчих рекламних відео в Україні. Заінтригувати зуміли, залишається тільки дочекатися офіційного релізу, який попередньо призначений на початок серпня, а поки можемо скласти попереднє враження з перших кадрів зйомок.

Кадри зі зйомок ролика коньяку "Довбуш Карпатський"