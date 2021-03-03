Сестри короля Іспанії вакцинувалися від коронавірусу в ОАЕ позачергово

Сестри короля Іспанії Філіпа щепилися від коронавірусу в Об'єднаних Арабських Еміратах в лютому. Це відбулося на тлі очікування своєї черги на щеплення мільйонами іспанців.
Про це повідомляє El Confidencial.
За даними видання, сестри Олена і Крістіна отримали щеплення під час візиту до свого батька, колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса, який добровільно виїхав з країни після скандалу з закупівлею з будівництвом швидкісної залізниці в Саудівській Аравії.
Сестри підтвердили, що щепилися від коронавірусу в ОАЕ. Вони заявили, що їм запропонували можливість отримати COVID-паспорт, щоб не мати проблем з відвідуванням батька в країні і вони погодилися щепитися.
"За інших обставин, ми б дочекалися нашої черги в Іспанії і щепилися, коли випала б така можливість", - сказано в заяві.
Відомо, що в Іспанії першу дозу вакцини отримали вже 4,5 мільйона чоловік, а 1,2 мільйона - вже повністю щеплені.
Нагадаємо, екс-король Іспанії відрікся від престолу в 2014 році на тлі серії скандалів. Його син, король Філіпп VI, став його наступником. Карлосу також приписують допомогу у відновленні демократії після смерті іспанського диктатора Франсиско Франко в 1975 році.