RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Сестри короля Іспанії вакцинувалися від коронавірусу в ОАЕ позачергово

Автор: Роман Тверденко

Сестри короля Іспанії Філіпа щепилися від коронавірусу в Об'єднаних Арабських Еміратах в лютому. Це відбулося на тлі очікування своєї черги на щеплення мільйонами іспанців.

Про це повідомляє El Confidencial.

За даними видання, сестри Олена і Крістіна отримали щеплення під час візиту до свого батька, колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса, який добровільно виїхав з країни після скандалу з закупівлею з будівництвом швидкісної залізниці в Саудівській Аравії.

Сестри підтвердили, що щепилися від коронавірусу в ОАЕ. Вони заявили, що їм запропонували можливість отримати COVID-паспорт, щоб не мати проблем з відвідуванням батька в країні і вони погодилися щепитися.

"За інших обставин, ми б дочекалися нашої черги в Іспанії і щепилися, коли випала б така можливість", - сказано в заяві.

Відомо, що в Іспанії першу дозу вакцини отримали вже 4,5 мільйона чоловік, а 1,2 мільйона - вже повністю щеплені.

Нагадаємо, екс-король Іспанії відрікся від престолу в 2014 році на тлі серії скандалів. Його син, король Філіпп VI, став його наступником. Карлосу також приписують допомогу у відновленні демократії після смерті іспанського диктатора Франсиско Франко в 1975 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Іспанія
Читайте також
В Іспанії продовжили обмеження на в'їзд для громадян третіх країн
Прогноз погоди