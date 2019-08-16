Сесія Одеської облради почалася з бійки

Позачергова сесія Одеської обласної ради почалася з бійки. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

На сесії мають нового голову, замість Анатолія Урбанського, який обраний у Верховну раду.

Спершу депутат і заступник голови облдержадміністрації Віталій Свичинский звинуватив колег з фракцій БПП і "Оппоблок" у змові і закликав блокувати трибуну. Його підтримали депутати з "Нашого краю" та "Батьківщини".

Після цього спалахнула штовханина, в результаті якої у Урбанського зламали мікрофон і відібрали картку. Після цього бійка переросла у справжню бійку і в зал зайшла поліція.

Сесію все ж вдалося відкрити, проте було оголошено перерву, і голови фракцій пішли на констультаціі.

Нагадаємо, голова Одеської облради Анатолій Урбанський був обраний народним депутатом в окрузі № 143.

Зазначимо, 2014 році голова Одеської обласної ради Олексій Гончаренко склав з себе повноваження у зв'язку з обранням народним депутатів у Верховну Раду.