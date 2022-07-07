RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На сесії в Білгород-Дністровському побилися мер і голова райради

Фото: мер Білгород-Дністровського Віталій Граждан побився з головою райради (facebook.com/vitalygrazhdan)
Автор: Юлія Бойко

На сесії Білгород-Дністровської районної ради побилися її голова Григорій Мельниченко та мер міста Віталій Граждан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на одеське видання "Думський".

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

Повідомляється, що поки невідомо, що стало причиною бійки, але чиновники явно були на взводі і не бажали бачити один одного. На сесії районної ради чоловіки почали ображати один одного і затіяли бійку. Також повідомляється, що учасники бійки обмінялися кількома ударами.

Нагадаємо, раніше мер Немирова (Вінницька область) влаштував стрілянину з автомата під час конфлікту з волонтером.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаБелгород-Днестровский