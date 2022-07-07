На сесії в Білгород-Дністровському побилися мер і голова райради

На сесії Білгород-Дністровської районної ради побилися її голова Григорій Мельниченко та мер міста Віталій Граждан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на одеське видання "Думський".
Увага! На відео присутня нецензурна лексика.
Повідомляється, що поки невідомо, що стало причиною бійки, але чиновники явно були на взводі і не бажали бачити один одного. На сесії районної ради чоловіки почали ображати один одного і затіяли бійку. Також повідомляється, що учасники бійки обмінялися кількома ударами.
Нагадаємо, раніше мер Немирова (Вінницька область) влаштував стрілянину з автомата під час конфлікту з волонтером.
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