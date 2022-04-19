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Сервіс ELPASO безкоштовно відкриває бізнес-рахунки європейським компаніям українців

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Вівторок 19 квітня 2022 14:37

Раніше низка відомих європейських платіжних сервісів надала українцям спеціальні умови користування особистими рахунками. Своєю чергою, міжнародний банкінг ELPASO скасував плату за відкриття та щомісячну комісію на перші три місяці обслуговування бізнес-рахунку для європейських компаній громадян України.

Таким чином ELPASO хоче підтримати українців, які вимушено покинули свою країну через війну й зважилися відкрити бізнес у країнах ЄС, а також тих, у кого вже є європейські бізнеси, що працюють.

Відкрити рахунок в ELPASO можна віддалено з будь-якоїточки світу. Не потрібно проходити численні бюрократичні процедури – розв'язувати ці задачі допоможе персональний менеджер, який консультує українською.

Щоб відкрити рахунок, необхідно зареєструватись у сервісі (https://elpaso.co.uk/), заповнити анкету та додати копії документів. Після цього протягом 48 годин буде відкрито мультивалютний бізнес-рахунок, на який одразу можна приймати оплати від контрагентів.

Користувачам ELPASO доступні SEPA-платежі в євро для розрахунків з європейськими контрагентами, а також платежі в доларах США, швейцарських франках – усього у 24 найпопулярніших валютах. Обмін валют доступний за оптовими курсами, а комісія за конвертацію одна з найнижчих на ринку – лише 0,3%.

Рахунок в ELPASO підходить для будь-якого бізнесу: від IT-компаній, онлайн-сервісів, мобільних додатків до транспортних і логістичних компаній, продавців товарів на маркетплейсах та інших бізнесів.

Після закінчення пільгового тримісячного періоду комісія за користування рахунком становитиме 50 євро на місяць.

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