В августе в Украине зафиксировали более 26 тысяч случаев COVID-19, - Минздрав

"В июне COVID-19 заболели 2300 украинцев, в июле, когда начали регистрировать появление штамма, - почти 11,5 тысячи. За первую половину августа уже зафиксировали более 26 тысяч больных", - рассказал Кузин.

По его словам, появление нового штампа коронавируса в Украине ожидаемо, но оно вызвало более ранний прирост заболеваемости, чем прогнозировали ранее. Характерной особенностью FLiRT является быстрое распространение, вызывающее волнообразную заболеваемость

"Вместо этого течение этого заболевания классическое для всего подвида "Омикрон". Оно предусматривает достаточно легкое течение у людей, имеющих полный курс вакцинации", - пояснил главный санитарный врач.

Он отметил, что наибольшие риски тяжелого течения вирусной болезни имеют украинцы старше 60 лет и те, кто имеет сопутствующие неинфекционные заболевания.

Кузин также добавил, что в Украине штамм FLiRT не характеризуется повышенным уровнем госпитализации. Сейчас количество пациентов, которые попадают в больницы, колеблется от 2 до 2,5 тысячи.