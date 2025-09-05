RU

В августе Украина стала пятой в Европе по цене электроэнергии

Фото: Украина стала пятой в Европе по цене электроэнергии в августе (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Средняя цена электрической энергии на рынке "на сутки вперед" в августе 2025 года в Украине составила 5 188,78 грн/МВт-час. Это пятый показатель стоимости электроэнергии для промышленности среди стран Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные оператора рынка.

По данным ENTSOE, самое дорогое электричество сейчас в странах Балтии:

  • в Эстонии – 5 475,59 грн/МВт-ч;
  • в Италии – 5 473,93 грн/МВт-ч;
  • в Литве и Латвии – 5 468,97 грн/МВт-час.

Украина занимает пятую строчку рейтинга с ценой 5 188,78 грн/МВт-час. За нами следует Польша с показателем 5 101,04 грн/МВт-час.

Напомним, что с 1 августа 2025 года в Украине на рынке "на сутки вперед" были увеличены максимальные и минимальные предельные цены на электроэнергию.

В зависимости от расчетного периода (времени суток) они колеблются с 5 600 до 15 000 грн/МВт-час.

Такое повышение цен уже вызвало отрицательную реакцию со стороны больших промышленных потребителей электроэнергии.

Например, крупнейшее металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" уже заявило, что из-за высоких цен на электроэнергию несет убытки и рассматривает возможный выход из Украины.

