В августе Украина стала пятой в Европе по цене электроэнергии

Напомним, что с 1 августа 2025 года в Украине на рынке "на сутки вперед" были увеличены максимальные и минимальные предельные цены на электроэнергию.

В зависимости от расчетного периода (времени суток) они колеблются с 5 600 до 15 000 грн/МВт-час.

Такое повышение цен уже вызвало отрицательную реакцию со стороны больших промышленных потребителей электроэнергии.

Например, крупнейшее металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" уже заявило, что из-за высоких цен на электроэнергию несет убытки и рассматривает возможный выход из Украины.