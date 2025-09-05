ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В августе Украина стала пятой в Европе по цене электроэнергии

Пятница 05 сентября 2025 15:42
UA EN RU
В августе Украина стала пятой в Европе по цене электроэнергии Фото: Украина стала пятой в Европе по цене электроэнергии в августе (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Средняя цена электрической энергии на рынке "на сутки вперед" в августе 2025 года в Украине составила 5 188,78 грн/МВт-час. Это пятый показатель стоимости электроэнергии для промышленности среди стран Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные оператора рынка.

По данным ENTSOE, самое дорогое электричество сейчас в странах Балтии:

  • в Эстонии – 5 475,59 грн/МВт-ч;
  • в Италии – 5 473,93 грн/МВт-ч;
  • в Литве и Латвии – 5 468,97 грн/МВт-час.

Украина занимает пятую строчку рейтинга с ценой 5 188,78 грн/МВт-час. За нами следует Польша с показателем 5 101,04 грн/МВт-час.

Напомним, что с 1 августа 2025 года в Украине на рынке "на сутки вперед" были увеличены максимальные и минимальные предельные цены на электроэнергию.

В зависимости от расчетного периода (времени суток) они колеблются с 5 600 до 15 000 грн/МВт-час.

Такое повышение цен уже вызвало отрицательную реакцию со стороны больших промышленных потребителей электроэнергии.

Например, крупнейшее металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" уже заявило, что из-за высоких цен на электроэнергию несет убытки и рассматривает возможный выход из Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия Цены в Украине
Новости
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России