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Серія випадків: в Індії ті, хто видужали від коронавірусу, інфікувалися рідкісним "чорним грибком"

Автор: РБК-Україна

В Індії лікарі повідомляють про цілу серію випадків, пов'язаних з рідкісною інфекцією, також званої "чорним грибком". Її виявили серед одужуючих і тих, хто одужали від коронавіруса.

Про це повідомляє BBC.

У суботу вранці офтальмолог з Мумбаї оперував 25-річну жінку, що одужала від Covid-19 три тижні тому.

Під час операції він вставив їй трубку в ніс і видалив тканини, інфіковані мукормікозом, рідкісною, але небезпечною грибковою інфекцією. Адже агресивна інфекція вражає ніс, очі, а іноді і мозок.

Цій пацієнтці довелося видалити око, щоб врятувати життя.

У період з грудня по Лютий в п'яти містах - Мумбаї, Бангалор, Хайдарабад, Делі і Пуна - повідомили про 58 випадків зараження "чорним грибком". Більшість пацієнтів заразилися через 12-15 днів після одужання від коронавірусу.

Раніше в Індії зафіксували новий добовий рекорд кількості летальних випадків через коронавірусну хворобу. За 24 години померли 4187 осіб.

Як писало РБК-Україна, Україна надасть Індії гуманітарну допомогу для боротьби зі спалахом коронавірусу. Відповідний указ видав президент Володимир Зеленський 7 травня.

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