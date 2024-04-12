Средневековая дикость. Одноклубник Бензема получил удары кнутом после поражения: видео

33-летний марокканец после финального свистка вступил в спор с одним из фанатов на центральной трибуне арены в Абу-Даби. В какой-то момент эмоции захватили футболиста, и он вылил воду в сторону болельщика.

Хамдалла, очевидно, не ожидал того, что произошло дальше. Неизвестный откуда-то достал плеть и дважды ударил форварда. На помощь марокканцу бросились одноклубники, но стюарды отвели обезумевшего фаната подальше.

Именно Хамдалла подсластил горечь поражения "Аль-Иттихада" в финале соревнований. Команда Бензема, Канте, Жоты и других разгромно уступила "Аль-Хилялю" (1:4). Марокканский нападающий отличился в середине первого тайма.

В прошлом году португалец Роналду был приговорен к 99-ти ударам кнутом в Иране. Местная Фемида обвинила звездного форварда в "прелюбодеянии". Во время визита в Тегеран он встретился с художницей Фатимой и обнял ее, что считается иранской властью преступлением.