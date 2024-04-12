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Средневековая дикость. Одноклубник Бензема получил удары кнутом после поражения: видео

Абу-Даби, Пятница 12 апреля 2024 16:06
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Средневековая дикость. Одноклубник Бензема получил удары кнутом после поражения: видео Фото: Абдерразак Хамдалла оформил единственный гол "Аль-Иттихада" (twitter.com/ittihad_en)
Автор: Антон Федорцив

Накануне "Аль-Иттихад" проиграл финал Суперкубка Саудовской Аравии "Аль-Хилялю", а нападающий команды Абдерразак Хамдалла поконфликтовал с неизвестным болельщиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Out Of Context Football.

33-летний марокканец после финального свистка вступил в спор с одним из фанатов на центральной трибуне арены в Абу-Даби. В какой-то момент эмоции захватили футболиста, и он вылил воду в сторону болельщика.

Хамдалла, очевидно, не ожидал того, что произошло дальше. Неизвестный откуда-то достал плеть и дважды ударил форварда. На помощь марокканцу бросились одноклубники, но стюарды отвели обезумевшего фаната подальше.

Именно Хамдалла подсластил горечь поражения "Аль-Иттихада" в финале соревнований. Команда Бензема, Канте, Жоты и других разгромно уступила "Аль-Хилялю" (1:4). Марокканский нападающий отличился в середине первого тайма.

В прошлом году португалец Роналду был приговорен к 99-ти ударам кнутом в Иране. Местная Фемида обвинила звездного форварда в "прелюбодеянии". Во время визита в Тегеран он встретился с художницей Фатимой и обнял ее, что считается иранской властью преступлением.

К слову, ранее составили рейтинг самых футбольных городов мира с Лондоном во главе.

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