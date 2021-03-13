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До середини року Україна зможе вакцинувати менше 3% населення, - S&P

Автор: Олександр Білоус

Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує повільну вакцинацію від коронавірусу в Україні. До середини року можна буде забезпечити менше 3% населення.

Про це йдеться в повідомленні агентства.

Як відзначили в S&P, у першій половині 2021 року Україна повинна отримати 2,3 мільйона доз - з 8 мільйонів гарантованих - через центр всесвітнього доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) Всесвітньої організації охорони здоров'я. Цього достатньо для введення двох доз на людину для 2,7% населення.

Крім того, нагадали в S&P, на даний момент влада очікує 25 мільйонів доз з різних джерел, чого достатньо для імунізації 30% населення двома дозами.

"Однак доставка вакцини, швидше за все, буде повільною", - вважають в S&P.

Нагадаємо, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого, в її рамках використовується препарат Covishield індійського виробництва, який виготовлений за ліцензією AstraZeneca. Закуплена партія об'ємом 500 000 доз повинна піти на вакцинацію близько 250 000 українців.

За даними міжнародного опитування Gallup International, Україна зайняла перше місце в списку країн, населення яких вважає, що влада не справляється з коронакризою. Незадоволені рішеннями уряду 77% українців.

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