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Среди солдат РФ растет количество суицидов из-за репрессий командования, - "АТЕШ"

Пятница 20 декабря 2024 01:51
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Среди солдат РФ растет количество суицидов из-за репрессий командования, - "АТЕШ" Иллюстративное фото: среди солдат РФ растет количество суицидов из-за репрессий командования (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В последнее время возросло количество случаев суицидов среди российских военнослужащих, находящихся на территории оккупированной Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По данным "АТЕШ", речь о россиянах, которые входят в состав российской группировки "Днепр" на оккупированной части Херсонской области. Вероятной причиной трагедий стали репрессии со стороны командования, особенно против тех, кто отказывается участвовать в боевых действиях.

Ведь только за последнее время в разных населенных пунктах Херсонщины зафиксирован ряд случаев самоубийства.

"Две недели назад в Голой Пристани повесился молодой парень, который только недавно подписал контракт с МО РФ, вероятно, не осознавая всех последствий. В Каланчаке другой военнослужащий застрелился, узнав, что его переводят в штурмовое подразделение", - пишет "АТЕШ".

А вот в Скадовске покончил с собой еще один российский солдат, утонув в море. Сначала командование пыталось выдать это за несчастный случай, но позже стало известно, что перед этим над ним издевался командир. Причиной такого обращения стал отказ солдата участвовать в боях на островах Днепра.

Напомним, ранее партизаны заявили о панике в российской группе войск "Днепр". Согласно информации агента организации, российские офицеры получили приказ готовиться к наступлению на правобережную часть Херсонской области.

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