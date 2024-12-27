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Среди солдат КНДР в армии России большие потери, некоторые совершают самоубийства, - Белый дом

Фото: координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Наступление Российской Федерации в Курской области приводит к большим потерям для северокорейских сил. Только за последнюю неделю КНДР потеряла 1000 солдат.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Келли Мейер в Х (Twitter).

Кирби рассказал, что, по имеющимся у США данным, северокорейские войска ведут наступление на украинские позиции в Курской области, что приводит к большим потерям.

"Очевидно, что военные руководители России и КНДР относятся к этим солдатам как к расходному материалу", - заявил он.

В то же время координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США отметил, что только за последнюю неделю КНДР потеряла 1000 солдат.

"У нас есть сообщения о том, что солдаты НК покончили с собой... Вместо того чтобы сдаться Украине", - добавил Кирби.

Войска КНДР в России

Заметим, что, по словам официальных лиц США и Южной Кореи, более 10 тысяч северокорейских солдат были отправлены на помощь России в войне.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь сообщил 16 декабря, что к боям в Курской области Россия начала привлекать солдат из КНДР.

Вчера в ГУР отметили, что Россия продолжает использовать северокорейских солдат в боевых действиях против Украины. В результате чего войска КНДР продолжают нести потери.

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