Среди солдат КНДР в армии России большие потери, некоторые совершают самоубийства, - Белый дом

Наступление Российской Федерации в Курской области приводит к большим потерям для северокорейских сил. Только за последнюю неделю КНДР потеряла 1000 солдат.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Келли Мейер в Х (Twitter).

Кирби рассказал, что, по имеющимся у США данным, северокорейские войска ведут наступление на украинские позиции в Курской области, что приводит к большим потерям.

"Очевидно, что военные руководители России и КНДР относятся к этим солдатам как к расходному материалу", - заявил он.

В то же время координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США отметил, что только за последнюю неделю КНДР потеряла 1000 солдат.

"У нас есть сообщения о том, что солдаты НК покончили с собой... Вместо того чтобы сдаться Украине", - добавил Кирби.