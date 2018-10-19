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Від серцево-судинних захворювань щорічно помирають понад 426 тисяч українців

Новини » Суспільство    19.10.2018 - 17:32
Ілюстративне фото (pxhere.com)
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Такі захворювання становлять 67% у структурі смертності громадян України

Від серцево-судинних захворювань щорічно помирають понад 426 тисяч українців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Верховної ради України.

Так, у ході засідання комітету ВР з питань охорони здоров'я відповідну інформацію озвучив член Рахункової палати Василь Невідомий.

"У розвинених країнах світу кількість смертей від серцево-судинних захворювань зменшується, а в Україні - стрімко зростає. Такі захворювання зумовлюють майже третину причин інвалідності і становлять 67% у структурі смертності громадян країни. Щорічно від зазначених захворювань помирають понад 426 тисяч українців", - зазначив він.

Нагадаємо, щотижня близько 110 українців помирає від раку молочної залози. Всього в минулому році через рак грудей померло 5 823 особи (5 774 жінки і 49 чоловіків).

Як писало РБК-Україна раніше, у минулому році Кабінет міністрів України анонсував, що виділить кошти на закупівлю 13 ангеографів - спеціального обладнання для лікування серцево-судинних захворювань. Зазначалося, що це обладнання дозволить зменшити рівень інвалідності та смертність від серцево-судинних захворювань. Устаткування буде надано ряду областей України.

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